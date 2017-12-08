انطلاق مشروع ” قيادة آمنة ” لتثقيف البنات بـ ” التربية والتعليم “

عادل الحربي(صدى):

استقلبت وزارة التربية والتعليم، أمس الخميس، مشروع ” قيادة آمنة ” ؛ الذي أطلقته وكالة التعليم للبنات ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويهدف المشروع إلى تثقيف منسوبات التعليم بأدبيات قيادة المركبة، وتعريفهن باللوائح والأنظمة المتعلقة بالقيادة، حيث ركزت الورشة التدريبية على قواعد المرور والتعليمات الهامة.

ويذكرأن المرحلة التالية ستبدأ بإقامة برنامج تدريبي مركزي في الرياض على حقيبة “قودي بأمان”، ويستهدف المشروع 300 ألف موظفة من منسوبات التعليم، وتدريب 46 مدربة مركزية على حقيبة ” قودي بأمان ” .