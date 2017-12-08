لأول مرة.. ألمانيا تتراجع في تصنيف يويفا

نواف السالم(صدى):

تراجعت الفرق الألمانية في البطولات الأوروبية إلى المركز التاسع في التصنيف لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، برصيد ستة آلاف نقطة، وذلك عكس النتائج المتوقعة لتلك الفرق.

وخرج فرايبورغ من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات، كما أخفق هوفنهايم وهرتا برلين وكولون في تجاوز دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة الأولى التي يشهد إخفاق كل الأندية الألمانية المشاركة في دور المجموعات، في التأهل لدور 32.

وتأهل فقط بايرن ميونخ إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بينما تحول فريقا لايبزغ وبروسيا دورتموند للمشاركة في الدوري الأوروبي، بعدما حصد المركز الثالث في مجموعتيهما بدوري الأبطال.