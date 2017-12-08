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بالفيديو.. مواطن يوثق تجمد الماء بحائل

بالفيديو.. مواطن يوثق تجمد الماء بحائل
حامدالعمري(صدى):

وثّق أحد المواطنين، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ، مقطع فيديو يُظهر تجمد الماء داخل صحن بقرية مريفق بمنطقة حائل .

وأظهر مقطع الفيديو، اشتداد البرودة والتجمد، حيث استشهد بأن هذا دليل على بداية المربعانية حسب قول موثق الفيديو.

وغالباً ما تشهد مناطق شمال المملكة ، انخفاضاً في درجة الحرارة نظراً لارتفاعها.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة في وقت سابق.

وكثيراً ما يردد سكان الخليج دخول موسم المربعانية ، وهي الفترة الشتوية التي يشتد فيها البرد ، وتستمر أربعين يوما متواصلا ، ومن هنا أتى الاسم فالأربعين يوم وهي المربعانية تمتد من 22 كانون الأول إلى 31 كانون الثاني، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس ، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 5 دقائق

على ماييدو ان الفيديو قديم لأن الجو لم يبرد البرد التي تتجمد معه المياه

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