بالفيديو.. مواطن يوثق تجمد الماء بحائل

حامدالعمري(صدى):

وثّق أحد المواطنين، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ، مقطع فيديو يُظهر تجمد الماء داخل صحن بقرية مريفق بمنطقة حائل .

وأظهر مقطع الفيديو، اشتداد البرودة والتجمد، حيث استشهد بأن هذا دليل على بداية المربعانية حسب قول موثق الفيديو.

وغالباً ما تشهد مناطق شمال المملكة ، انخفاضاً في درجة الحرارة نظراً لارتفاعها.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة في وقت سابق.

وكثيراً ما يردد سكان الخليج دخول موسم المربعانية ، وهي الفترة الشتوية التي يشتد فيها البرد ، وتستمر أربعين يوما متواصلا ، ومن هنا أتى الاسم فالأربعين يوم وهي المربعانية تمتد من 22 كانون الأول إلى 31 كانون الثاني، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس ، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.