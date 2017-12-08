ترامب يفقد شعبيته بين الأمريكيين بنسبة 84%

واشنطن(صدى):

سجلت إحصائيات نتائج استطلاع الرأي بالولايات المتحدة، الذي أصدر أمس، أعلى مستويات رفض لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياسته لأول مرة.

وأوضح تقرير أعدته مؤسسة ” بيو ريسيرش سنتر ” ، أن معدل الموافقة على الطريقة التي يمارس بها ترامب مهامه، وصلت لأدنى مستوى يمكن أن تصل له، حيث سجلت 32%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتأييده من قبل.

وبينت نتائج الاستطلاع أن ترامب فقد شعبيته بين الشعب، حيث انخفضت نسبة تأييده بمعدل 84% خلال فبراير/ شباط الماضي.