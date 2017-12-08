نساء يلقنّ رجلًا درسًا قاسيًا لمحاولته الاعتداء جنسيًا على طفلة

ليما(صدى):

اعتدت مجموعة من النساء الغاضبات، على رجل لمحاولته الاعتداء جنسياً على طفلة عمرها 10 سنوات، في بيرو.

وقامت النساء وهنّ من أقارب الطفلة بسحب الرجل من سيارة أجرة وانهلن عليه بالضرب المبرح بعد أن فر من غرفة نوم الطفلة.

وزعم الرجل في مركز الشرطة أنه كان في حالة سكر ولا يتذكر ما حدث، ولم يُذكر تفاصيل عن التهم التي ستوجه ضده.