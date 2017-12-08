طبيبة : المنشطات ليست حكرا على الرجال وعلى المرأة استخدامها

أماني الغامدي(صدى):

قالت طبيبة متخصصة في النساء والتوليد ، أنه يحتاج عدد من النساء في بعض الظروف الى اللجوء الى عدد من المحسنات للمساعدة في خوض تجربة جنسية مثالية من خلال تحقيق المزيد من المتعة بين الطرفين. وهنا يشار الى أن الحاجة الى المنشط الجنسي لا تقتصر أحياناً على الرجال فقط، وإنما قد تمتد إلى النساء ما يساعد على علاج المشاكل الجنسية المتعددة عند المرأة.

الأعراض التي تدّل على حاجة المرأة الى منشط جنسي؟

أعراض وعلامات كثيرة تدّل على حاجة المرأة الى منشط جنسي، ومن أهمها:

– قلة الرغبة الجنسية

– الفتور الجنسي

– قلة المتعة أثناء ممارسة العلاقة

– صعوبة كبيرة ومتكررة في الوصول للنشوة

– الشعور بالألم خلال فترة ممارسة الجنس

الأسباب التي تؤدي الى حاجة المرأة الى منشط جنسي

هناك أسباب ومشاكل صحية كثيرة تؤدي الى ظهور حاجة المرأة الى المنشطات الجنسية، ومنها نذكر:

– مشاكل في الغدة الدرقية

– خلل في الهرمونات، لا سيما بعد الولادة أو نتيجة انقطاع الطمث

– الضغط العصبي الشديد والتوتر الحاد

– الاكتئاب والاضطرابات النفسية

– تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية ضغط الدم أو حبوب منع الحمل

هل المنشطات الجنسية للمرأة فعالة؟

إن المنشطات الجنسية النسائية الموضعية أو الدوائية تكون فعالة إذا ما تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، أي بما يناسب المشكلة التي تعاني منها السيدة ما يساهم بعلاجها والتخلّص منها، وذلك وفق إستشارة طبيب مختص. وهنا يشار الى أن محسنات الأداء الجنسي للنساء تعمل على:

– زيادة الرغبة الجنسية

– تحسين أداء الجهاز الجنسي

– تحفيز الشعور بالنشوة

– علاج خلل الهرمونات

– علاج المشاكل الصحيّة مثل جفاف المهبل وآلام ما قبل الحيض

– تحسين الثقة بالنفس

أهم أنواع المنشطات الجنسية النسائية

هناك عدة أنواع لمحسنات الأداء الجنسي الأنثوي، ومن أهمها:

– هرمون الأستروجين: قد يأتي على شكل كريم موضعي أو أقراص.

– أدوية ضعف الانتصاب: فقد يلجأ الأطباء إلى وصف الأدوية الخاصة بضعف الانتصاب للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الوصول الى النشوة، لأن هذه الأدوية تعمل على ضخ الدم بكثافة الى لأعضاء التناسلية.

– مضادات الاكتئاب التي تساعد على تحسين الحالة النفسية والمزاجية.