بالفيديو.. لبنانية تتعدى على الذات الإلهية بقناة كويتية

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو لضيفة لبنانية في أحد البرامج التليفزيونية على قناة الشاهد الكويتية، وهي تتعدى على الذات الإلهية؛ بإلقاء النكات والسخرية.

وتعدت على الله – عز وجل – قائلة ” أنه ليس متفرغ لنا طول الوقت للنظر والاستماع إلينا ” بحسبها.