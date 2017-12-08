بالفيديو.. لبنانية تتعدى على الذات الإلهية بقناة كويتية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو لضيفة لبنانية في أحد البرامج التليفزيونية على قناة الشاهد الكويتية، وهي تتعدى على الذات الإلهية؛ بإلقاء النكات والسخرية.
وتعدت على الله – عز وجل – قائلة ” أنه ليس متفرغ لنا طول الوقت للنظر والاستماع إلينا ” بحسبها.
قمة الوقاحة وقلة الأدب بالتعدي على الذات الألهية من قبل ضيفه في قناة الشاهد !! pic.twitter.com/5mNJN9UlBB
— شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب على كل مسلم بالكويت رفع قضية على هالعاهره والقناة التي سمحت بعهرها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39518 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اللهم اكفناها بما شئت ,,
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2054 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
حيوانه تبي تربيه من جديد
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
امين
abu ammar[ عدد التعليقات: 14523 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما شاء الله
الله قال له اسحب ورقة يا نصيب حتى اربحك
يمكن جاه اتصال تلفوني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15617 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله ينتقم منها
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 53 دقيقة
امين
المر[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 52 دقيقة
سبحانه وتعالي جل جلالع وعز ثنائه اهب ياوجهها
المر[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 52 دقيقة
جل جلاله
بردقوش[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 51 دقيقة
اللهم انها قد استهزأ بك فهدهابهداك او خذها أخذ عزيز مقتدر
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 10 دقائق
اهم شي لاتطاول على المسؤولين وتزعلهم غير بكيفها