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بالفيديو.. لبنانية تتعدى على الذات الإلهية بقناة كويتية

بالفيديو.. لبنانية تتعدى على الذات الإلهية بقناة كويتية
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو لضيفة لبنانية في أحد البرامج التليفزيونية على قناة الشاهد الكويتية، وهي تتعدى على الذات الإلهية؛ بإلقاء النكات والسخرية.

وتعدت على الله – عز وجل – قائلة ” أنه ليس متفرغ لنا طول الوقت للنظر والاستماع إلينا ” بحسبها.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب على كل مسلم بالكويت رفع قضية على هالعاهره والقناة التي سمحت بعهرها

[ عدد التعليقات: 39518 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, اللهم اكفناها بما شئت ,,

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة

حيوانه تبي تربيه من جديد

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة

امين

[ عدد التعليقات: 14523 ] نشر منذ 59 دقيقة

ما شاء الله
الله قال له اسحب ورقة يا نصيب حتى اربحك
يمكن جاه اتصال تلفوني

[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 53 دقيقة

امين

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 52 دقيقة

سبحانه وتعالي جل جلالع وعز ثنائه اهب ياوجهها

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 52 دقيقة

جل جلاله

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 51 دقيقة

اللهم انها قد استهزأ بك فهدهابهداك او خذها أخذ عزيز مقتدر

[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 10 دقائق

اهم شي لاتطاول على المسؤولين وتزعلهم غير بكيفها

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