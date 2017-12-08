الهلال الأحمر: إصابة 217 فلسطينيًا في مواجهات الضفة والقدس

فلسطين المحتلة(صدى):

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن إحصائيات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، التي وقعت إثر الاشتباكات العنيفة التي اندلعت ظهر اليوم بين قوات الاحتلال والفلسطينين.

وقال الهلال الأحمر أنه حتى الآن سقط 217 مصابًا في مواجهات الضفة الغربية والقدس، بينما وقع 14 إصابة في غزة.

وكانت قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي لفض مسيرات المتظاهرين اليوم؛ احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما اعتقلت عددًا من الشباب المشاركين في الاحتجاجات.