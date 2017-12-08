” إل جي ” تصدر هاتف جديد بتكلفة 1800 دولار

سول(صدى):

أصدرت شركة ” إل جي” ، هاتف ذكي ” سجنتشر إديشن ” بتكلفة 1800 دولار، وسيتاح للبيع على نطاق محدودة للغاية، حيث قررت الشركة إصدار 300 نسخة فقط.

وصممت الشركة جوالها معتمدة على جهازها المميز ” إل جي في 30 ” ، على أن يتم بيعه في كوريا الجنوبية مقابل مليوني وون أو ما يعادل 1800 دولار، في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن سعر ” آيفون إكس ” مبالغ فيه.

يحتوى الهاتف المصمم من السيراميك المقاوم للشقوق، على عدد من الوظائف والمزايا ومنها شاشة ” أوليد ” بحجم 6 بوصات، وخاصية الشحن اللاسلكي، وبمساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.