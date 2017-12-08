لوحة توعوية مرورية بـ ” الشرقية ” تدخل موسوعة ” جينيس “

خالد الضبيبي(صدى):

حصد الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، ورئيس لجنة السلامة المرورية، شهادة تسجيل اللوحة التوعوية المرورية بالمنطقة، بموسوعة ” جنيس ” للأرقام القياسية.

ونفذت هذه اللوحة بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية، بهدف تقديم رسائل توعوية بطريقة مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وسجلت اللوحة كأطول لوحة توعوية على مستوى العالم، حيث بلغ طولها 500 متر، وارتفاعها 10 أمتار، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 آلاف متر مربع، وتقع على طريق مجلس التعاون ” أبو حدرية ” .