اعتقال رئيسة الأرجنتين السابقة لتسترها على إيران

بوينس آيرس(صدى):

اتهم قاضي ارجنتيني، اليوم، الرئيسة السابقة للبلاد كريستينزا فرنانديز، بالتستر على دور إيران بتفجيرات المركز اليهودي في العاصمة بوينس آيرس عام 1994، التي سقط فيها 85 قتيلًا، و 300 جريح، أمرًا بالقبض عليها.

ونادى القاضي مجلس الشيوخ إلى رفع الحصانة عنها، لمحاكمتها بقضية التفجيرات الدامية التي نفذتها عناصر من ميليشيات حزب الله اللبنانية بالأمر من إيران.

وأكد القاضي تورط كل من، سكرتيرة فرنانديز، وسياسي مقرب منها، وهكتور تيمرمان وزير الخارجية السابق، معها بنفس ملف القضية.