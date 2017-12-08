السجن 7 سنوات وغرامة 400 ألف دولار للمدير السابق لـ ” فولكس فاغن “

برلين(صدى):

قضت المحكمة المحلية شرق ميشيغان، بحبس المدير السابق لشركة ” فولكس فاغن ” أوليفر شميدت ألماني الجنسية، بالولايات المتحدة 7 أعوام، وفرض غرامة قدرها 400 ألف دولار.

ويرجع حبسه، إلى إتهامه، بالارتباط بالتقليل من بيانات انبعاث الغازات الضارة من سيارات الشركة ذات محركات الديزل،وفقًا لصحيفة “ نيويورك تايمز ” .

ويبلغ أوليفر شميدت من العمر 48 عامًا، وترأس لعدة سنوات قسم الهندسة الذي يضمن الامتثال للمعايير البيئية للسيارات التي تنتجها الشركة الألمانية في ميشيغان.