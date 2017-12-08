دراسة: المرأة الذكية الأسوأ حظاً في الحب والزواج
قال البروفيسور ” ديف إيليوت ” في دراسة سيكولوجية ، أن أي امرأة تلتفت حولها وتراجع أسماء وتجارب صديقاتها، ستكتشف أن بعضهنّ خُضنَ تجارب مرّة مع رجال يعرف الجميع أنهم سيئون ومع ذلك تقع بعض النساء الذكيات في غرامهم، ويجدنهم جذابين رغم طباعهم القاسية.
ووصف ديف مثل هؤلاء الرجال الذين لا يخفون طباعهم السيئة، بأنهم من فئة الفهلويين أو الكاسرين.. أي ذكور من فصيلة ” ألفا ” التي تستهوي نساء يعشقنَ المغامرة، وتمتلئ مخيلتهنّ بأحلام أنثوية فيها من الخضوع بقدر ما فيها من رغبة الاستكشاف.
وتقول الدراسة حتى النساء الذكيات اللواتي يمتلكنَ زمام أنفسهنّ، تغويهنّ صورة هذا الرجل الذي يمتلك نفسه، ويستطيع أن يقود الآخرين بشعلة داخلية فيه، تفهمها بعض النساء على أنها من علامات الرجولة، مع معرفتهنّ التامة بالقائمة الطويلة من سلبياته.
وتزيد الدراسة في غرابة المعادلة العاطفية، أن المرأة الذكية تقع أحياناً في حبال مثل هذا الرجل الذي غالباً ما يكون جذاباً في لونه وأناقته ومشيته وكلامه، دون أن يخفي أنه أناني ولا يراعي مشاعر الآخرين، وفي معظم الأحيان كما يقول الباحث فإن هذا ” الرجل الألفا ” ، أو ” الفهلوي الكاسر ” ، مستعد للخيانة وتعدد العلاقات.
التفسير العلمي لهذه المفارقة في غرام المرأة الذكية بالرجل السيء، هو الذي تسميه الدراسة ” صراع القوة ” ؛ فالرجل ” الكاسر ” بما يتصف به من المغامرة والأنانية والجموح، هو في حقيقته يسعى إلى إخضاع المرأة التي أمامه لسلطانه، حتى لو تنازل لها في بعض الأشياء، وتكون مغامرته أكثر تشويقاً وجاذبية عندما تكون المرأة ذكية طموحة وواعية وتبحث عن ترجمة لأنوثتها معتقدة أنها ستجدها لدى هذا النوع من الرجال، ومتوهمة أنها تستطيع تطويعه عندما يرتبط بها.
وتخلص الدراسة السيكولوجية إلى أن مبعث الحيرة والتساؤل في هذه العلاقة غير السوية بين ” الذكية والوحش ” هو أن لعبة ” الذكورة والأنوثة ” تعبّر عن نفسها في هذه العلاقة تعبيراً شديد الوضوح يتواطأ الطرفان على ممارسته وهما يبحثان عن أنفسهما بحثاً محكوماً بالفشل المسبق، وبمعرفة الطرفين أن المرأة هي الخاسر الموجوع في النهاية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن لها تفكر بعقل ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
مهوب كل رجال ينقبل لازم تتنقى
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6382 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح لا زم تتركد اشوي وتتنقى على قولتك😊😁مو تطيح بخبل وصايع😁😂😊😈
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه صحيح
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6382 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو تتنقى يعني الرجال مثل الفواكه لا زم تخش سوقها وتتنقى الصالحه منها بس انتبهو تروهم البايعين يرصون من الاعلى الزينه واسفلها منتهيه وخربانه😁😂😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6382 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب للجميع اللي فيه الصالح والنصيب الطيب سواء فواكه😂والا ازواج😁😁😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6382 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعد بها قلبه في مثواه وترضي بها روحه في علاه وتكرم بها آله ومن والاه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39518 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح الى حد ما ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12990 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11170 ] نشر منذ 49 دقيقة
ايييييييه
حظ القبايح فالسماء لايح وحظ الملايح بالقاع طايح
الذكيه لن تتحمل العيش مع واحد غبي ، والغبي سيحارب من اجل فرض
أفكاره وتصوراته الغبيه على زوجته الذكيه وهي لن تتحمل ، لذلك سيدب
الخلاف وستتباين الاّراء ويحدث النزاع ومن ثم اما البقاء تحت الجحيم او
الانفصال
مشكله والله 😱
ونفس الشعور ينطبق فيما اذا كانت المرأه غبيه والرجل ذكي سينطبق عليهم
ماينطبق على اللي فوق
وش الحل ؟ 🤔🤔
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اللي يبينا عيت النفس تبغاه ، واللي نبيه عيّا البخت لا يجيبه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10122 ] نشر منذ 25 دقيقة
فعلا .. مافي اسؤا حظا مني في هالامرين 😭😭