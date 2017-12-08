بالفيديو.. رجل يوثق لحظة قتله لمسلم بسبب الجهاد

نيودلهي(صدى):

وثق هندوسي هندي لحظة أرتكابه جريمة بشعة بمغافلته مسلما وضربه بفأس حتى الموت ، عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعلنت وسائل إعلام هندية ان الاعتداء جاء تحت مسمى ” حب الجهاد ” وعقابهم في ولاية راجاستان الغربية وهو مصطلح يطلقه المتطرفون الدينيون على المسلمين ويتهمونهم بالزواج من النساء الهندوسيات بهدف تحويلهن للإسلام، وضرب الرجل المسلم على ظهره بالفأس حتى سقط ثم أشعل فيه النيران.

ظهر المعتدي ” شامبو لال ريجار ” مدافعا عما فعله ومبررًا الحادث عبر مقطع الفيديو بعد قضائه على الرجل المسلم في أربع دقائق.

احتجزت الشرطة المتهم وابن شقيقته البالغ من العمر 14 عاما والذي يقال إنه صور الحادث