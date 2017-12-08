ملياردير مصري يتحرش بالعاملات في متجره الشهير بلندن

لندن(صدى):

واجه الملياردير المصري محمد فايد ذو ال 88 عام صاحب متجر ” هارودز ” ، فضيحة، بإتهامه بالتحرش الجنسي بموظفة، تبلغ من العمر 17 عامًا، كما تم إيضاح إنها لم تكن الوقعة الأولى له مع العاملات بمتجره.

واستضافت القناة الرابعة البريطانية، ثلاث نساء اتهمن الفايد بالتحرش بهن جنسيًا خلال فترة عملهن في “ هارودز ”.

وكشفت شيسكا هيل وود مديرة معرض فني وممثلة، أنه بعد إلتحاقها بالعمل في هارودز، شعرت بمضايقات من مالك المتجر، الذي استدعاها لمنزله في لندن، وطلب منها ارتداء ملابس سباحة ليقوم بتصويرها بغرض عرضها على إبنه.

وقالت هيل وود التي كانت تبلغ حينها 18 عام، “ بعد ذلك حاول تقبيلي، وحين شعرت بالخطر، قال لي إذا لم تستجيبي لي، لن أتمكن من مساعدتك في الالتحاق بمجال التمثيل ” .

وأكدت أخرى، أن الفايد طلب منها عام 2005، إقامة علاقة جنسية معه، بينما وصفت الضحية الثالثة تجربتها بالمخيفة، وقالت: “ إنه أمر لايصدق، كيف يمكن أن تكون حتى الآن، خائفاً من شخص ما، لما يتمتع به من سُلطة ” .