قوات الاحتلال تُطلق الرصاص الحي على المتظاهرين بـ ” الخليل”

القدس(صدى):

اندلعت اشتباكات عنيفة، عقب صلاة الجمعة، بين الفلسطينيون وقوات الاحتلال في أماكن متفرقة شملت رام الله، والخليل، وبيت لحم، وباب العامود.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي؛ لفض التظاهرات، مما أسفر عن سقوط إصابات في اشتباكات الخليل.

وقامت القوات الإسرائيلية المحتلة، بالاعتداء على عدد من الصحفيين بالقدس، أثناء فض المسيرة.

وكان عدد من الفصائل الفلسطينية دعت إلى وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة؛ في الأراضي الفلسطينية وإشعال المواجهات في جميع مناطق التماس في القدس والضفة وقطاع غزة؛ لإعلان رفضهم لقرار ترامب واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.