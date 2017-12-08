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سجن لاجئ صومالي أعتدى جنسيا على طالبة تحت تأثير الكحول

سجن لاجئ صومالي أعتدى جنسيا على طالبة تحت تأثير الكحول
لندن(صدى):

قضت محكمة بريطانية بسجن لاجئ صومالي يُدعى “ عبد الرحمن أماديو ” 24 عاماً ، تسع سنوات بتهمة أغتصابه طالبة وهي في حالة سكر في لندن .

وقال مصدر قضائي بلندن ، أنه خلال استماع هيئة المحلفين في المحكمة إلى الضحية، أنكر “ أماديو ” كل الاتهامات الموجهة إليه، فيما أظهرت صديقة الضحية “ مسجل ” يظهر فيه صوت أماديو وهو يبوح بعبارات جنسية تدل على محاولة اغتصاب.

وقالت الصديقة في تصريحات إعلامية : كانت الضحية في ذلك الوقت ضعيفة للغاية لأنها كانت تحت تأثير الكحول وأنها كانت بالكاد تقف على قدميها، إلا أن الجاني استهدف ضحيته و قام بقطع طريقها وأخذها معه إلى منزله.

وأفادت الضحية أمام هيئة المحكمة أنها بعد حادث الاغتصاب تناولت العقاقير لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية بعد الحادث.

 


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