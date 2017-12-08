الملكة إليزابيث تشارك في إطلاق أكبر حاملة طائرات

لندن(صدى):

قامت الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 91 عام، بإعطاء الضوء الأخضر لحاملة الطائرات الضخمة ويمكنها أن تحمل 65000 طن لبدأ العمل بالقوات البحرية.

ألقت الملكة كلمتها بين طاقم السفينة وأفراد من العائلة المالكة وكبار الزوار، وأوضحت أنها تبحث دوماً لمصلحة البلاد، وأشارت أن هذه السفينة خطوة إلى الأمام بجيش المملكة، ومصدر قوة في الفترة المقبلة.

يذكر أن إليزابيث شاركت في إطلاق أول سفينة قوية عام 1944، مع والدها الملك جورج السادس وأختها مارجريت وعي السفينة HMS Vansgaurd ، منذ حوالي71 عام.