تزامنًا مع التظاهرات.. الحكومة الفلسطينية تُحذر من الهجمة الاستيطانية داخل القدس

القدس(صدى):

علقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، على نية قوات الاحتلال الإسرائيلي في بناء 14 ألف وحدة استيطانية في القدس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن إعلان إسرائيل عن الهجمة الاستيطانية الجديدة داخل القدس يأتي ضمن التصعيد الاحتلالي الذي يدفع إلى مزيد من المخاطر في فلسطين والمنطقة العربية بأكملها.

وحذر ” المحمود ” ، من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية وشعبها، وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، خاصة بعد خطوة ترامب.

كما أكد أن المقاومة الفلسطينية وشعب القدس أوقع أكثر من 100 جريح خلال الساعات الماضية، بينما أصيب مالايقل عن 31 فلسطينيًا أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس الخميس.

وأشار ” المحمود ” إلى أن القيادة والحكومة الفلسطينية تتمسك بالعمل مع جميع الأطراف من أجل إرساء أسس السلام العادل والشامل، الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو، واستعادة كافة حقوق أبناء شعبنا حسب قرارات الشرعية الدولية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء الماضي، اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل رسميًا، لافتًا إلى نيته في نقل العاصمة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وسط اعتراض عربي ودولي.