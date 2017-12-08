هجوم على زوجة ترامب بسبب تغريدة

واشنطن(صدى):

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بسبب تغريدة لها ، تحيي فيها ذكرى ضحايا بيرل هاربر أو ما يعرف بالعملية ” زد ” .

وأخطأت ميلانيا عبر تغريدة لها على تويتر بمناسبة مرور 76 عاما على الهجوم الذي وقع في 12 ديسمبر 1941، في كتابة التاريخ، مرجعة الحادث إلى 11 ديسمبر 1941.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التغريدة التي تفتقد للدقة، بينما قام فريق آخر لدعم ميلانيا ، باعتبار أن هذا خطأ والجميع معرض للوقوع فيه.