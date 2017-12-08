السبت .. مباراة حاسمة بين الجزيرة وأوراوا في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق الجزيرة الإماراتي، غدا السبت، نظيره اليابايني أوراوا ، في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة أبوظبي في الإمارات.

وتحدد هذه المباراة مصير كلا الفريقين، فيمن سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة الدولية.

ومن جانبه، أشاد ” الفيفا ” بحارس نادي الجزيرة، على خصيف، الذي كان له الدور في الفوز بالمباراة الافتتاحية أمام أوكلاند.

كما أشار الفيفا إلى خطورة كلا من البرازيلي رافائيل سيلفا، واللاعب شينزو كوروكي.