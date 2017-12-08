بالفيديو.. مضيفة طيران تأكل بقايا طعام الركاب على متن طائرة

بكين(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لمضيفة طيران تتناول بقايا الطعام من الأطباق التي لم يتناولها الركاب بطائرة في ” ينتشوان ” بشمال غرب الصين.

ومن جانبها أصدرت شركة الطيران أورومكي بيانًا تعلن فيه إيقاف المضيفة عن العمل لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة.

فيما تفاعل مستخدمو الإنترنت الصينيين مع الفيديو، ورأوا أن تناول بقايا الطعام ليس أمرًا ضخمًا لإيقاف المضيفة عن العمل، وهاجموا الشخص الذي قام بتصوير اللقطات ومشاركتها على الإنترنت.