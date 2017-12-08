السودان تحتاج مساعدات إنسانية

الخرطوم(صدى):

أوضح مارك لوكوك نائب سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، آن ما يقرب من 7 ملايين شخص بالسودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، والأعداد تتضاعف كل يوم بسبب النزاعات الداخلية التي تشهدها جنوب السودان .

وأشار المسئول الأممي أن 50% من سكان الدولة سيحتاجون معونات غذائية في 2018 ، وقد ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن أكثر من 1.25 مليون شخص في السودان مهدد بالجوع الفعلي .

يذكر أن دولة السودان التي انفصلت عام 2011 ، تعاني من حروب أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة .