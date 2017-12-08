استشاري قلب يوضح خطورة تعامل الرؤساء بعنف مع مرؤسيهم

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الرؤساء في مجالات العمل المختلفة من التعامل بتعسف مع مرؤسيهم.

وقال ” النمر ” ارفقوا بمرؤوسيكم قدر ما تستطيعون، فما نزع الرفق من شيء إلا شانه، موضحًا أنه شهد حالة الأسبوع الماضي تعرضت لجلطة بالقلب بسبب تعرضه للغضب، غثر خلاف نشب بينه وبين رئيسة في العمل.

وروى ” النمر ” الواقعة قائلًا: ” ‏‫‏رأيت الأسبوع الماضي حالة جلطة في القلب حدثت بعد غضب شديد إثر خلافٍ حاد بين موظف ومديره في العمل عندما رفض الأخير توقيع إجازة الموظف!! ” .