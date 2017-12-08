مباريات اليوم للدوري السعودي لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

تقام اليوم العديد من مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لكلا من دوري المحترفين، ودوري أندية الدرجة الثانية، والدوري الممتاز للنشأين.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين، مباراة واحدة بين فريقي الشباب والفيصلي، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

كما يشهد الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية، تسع مباريات؛ يبدأها فريقي العدالة والبدائع على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة 2.50 عصرا، وفي الوقت نفسه تقام مباراة الثقبة أمام نظيره الصقور؛ على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتقام مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، في تمام الساعة 3.05 عصرا، ويبدأها فريقي النصر والقادسية، على ملعب نادي النصر بالرياض، كما تقام مباراة الهلال والاتفاق على ملعب نادي النصر بالرياض؛ في الوقت نفسه.