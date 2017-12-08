فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش

واس(صدى):

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تفقده لمخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش.

وزار الفريق برئاسة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز مخيمات بالوكالي، نيبارا، شيمبلابور، للوقوف على البرامج الإنسانية التي ينفذها المركز للاجئين، إلى جانب دراسة أوضاعهم وأولويات الاحتياج الإنساني التي يمكن تنفيذها لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة هناك، وكان الفريق قد قام بجولة يوم أمس في مخيم كوتبالون.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات العاجلة لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.