وكالة أنباء فرنسية تشيد بالتطويرات الاجتماعية التي يتزعمها ولي العهد

حمود العنزي(صدى):

تداولت وكالة الأنباء الفرنسية “ AFP ” ، إحدى مهرجانات فاعليات الهيئة العامة للترفيه التي أجريت الأسبوع الماضي بالعاصمة الرياض، حيث قام الشباب السعودي بعرض ” ستاند أب كوميدي ” ، وأبهر الجمهور بأدائه المتميز.

وقالت الوكالة ، إن ” الجمهور تابع العرض تلو الآخر في جو مرح، خاصة وأن هذا النوع من المحافل والفنون لم يكن حاضرًا أو مسموح به في السعودية من قبل، كما أنه يدخل ضمن سلسلة غير منتهية من الإصلاحات والتطويرات الاجتماعية، التي يتزعمها ولي العهد بقوة، وتحظى بقبول الشباب في المملكة بشكل ملحوظ ” .

ووصفت الوكالة هيئة الترفيه بأنها ” المحرك الرئيسي للإصلاحات الاجتماعية التي تجتاح المملكة في الوقت الحالي بقيادة الأمير محمد بن سلمان، والتي كان أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات والذهاب إلى الملاعب الرياضية، إضافة إلى إقامة الحفلات الغنائية وغيرها ” .

يذكر أن، إصلاحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع – يحفظه الله – خلال السنوات الأخيرة، أصبحت أيقونة مميزة أمام العالم.