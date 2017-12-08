رئيس الريال عن كريستيانو رونالدو: وُلد بجينات تقوده للانتصارات

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن كريستيانو رونالدو، يعيش من أجل أن يكون الأفضل في كل الأوقات، قائلًا أنه مثالي.

وتابع ” بيريز ” ، في مقابلة مع برنامج ” إل لارجيرو ” ، الذي يبث عبر إذاعة ” كادينا سير ” الإسبانية، أن رونالدو كان سيفوز بأكثر من 5 كرات ذهبية في عدم وجود لاعب برشلونة ليونيل ميسي، قائلًا: ” كريستيانو ولد بجينات تقوده للانتصارات ” .

وعن لاعب باريس سان جيرمان نيمار دي سيلفا اشار إلى أنه لو كان في ريال مدريد لحظى بفرص أكبر للفوز بالكرة الذهبية؛ حيث أنهم يهتمون بكل ما يحتاجه لاعبي النادي، موضحًا أنه كان يرغب في ضمه لصفوف ريال مدريد.