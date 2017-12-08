انتخابات مدرسة تشغل مجتمع بيشة

سياف المنبهي(صدى):

اشغلت انتخابات مجلس مدرسةصوفان الابتدائية مجتمع بيشة لمدة ثلاثة أيام ماضية حيث تناولت هذه الانتخابات اهتمام جميع شرائح المجتمع لدعم المرشحين بالأصوات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عبر حساب المدرسة.

وقال صاحب المبادرة والمشرف عليها وكيل المدرسة الاعلامي قباس الفهد بأن الهدف من ذلك هو أن يتعلم الطلاب كيف ينجحون في التواصل مع الآخرين في مرحلة الانتخابات والاشتراك في التخطيط والتنسيق والاعداد للفعاليات المدرسية عند دخولهم المجلس.

إضافة إلى تنمية المهارات القيادية وبناء الشخصية المتوازنة وتدريبهم على سماع الرأي والآخر واحترام صاحبه والمساهمة في حل مشكلات الطلاب والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم والتفاعل الراقي مع بعضهم البعض.

من جهته قدم قائد المدرسة علي الشهراني شكره لرئيس وأعضاء لجنة الانتخابات على جهودهم داعياً للجميع التوفيق.