بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء تمارس اليوجا في النهر
تعرضت فتاة حسناء للسقوط بطريقة مروعة اثناء ممارستها رياضة اليوجا بطريق خشبي فوق أحد الأنهار .
وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول وهي تسقط في النهر ، بعد أدائها إحدى الحركات الصعبة، وانجرفت لمسافة 30 قدما بالأسفل، ولكنها نجت ولم تتعرض لأذى، بحسب مصادر مقربة منها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39505 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليوقا بوسط النهر احسن من اليوقا فوق الشجر ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6376 ] نشر منذ 1 ساعة
عوافي😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15615 ] نشر منذ 1 ساعة
المكان يفتح النفس سبحان الله 😍