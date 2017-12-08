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بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء تمارس اليوجا في النهر

بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء تمارس اليوجا في النهر
متابعات(صدى):

تعرضت فتاة حسناء للسقوط بطريقة مروعة اثناء ممارستها رياضة اليوجا بطريق خشبي فوق أحد الأنهار .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول وهي تسقط في النهر ، بعد أدائها إحدى الحركات الصعبة، وانجرفت لمسافة 30 قدما بالأسفل، ولكنها نجت ولم تتعرض لأذى، بحسب مصادر مقربة منها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39505 ] نشر منذ 2 ساعتين

اليوقا بوسط النهر احسن من اليوقا فوق الشجر ,,

[ عدد التعليقات: 15615 ] نشر منذ 1 ساعة

المكان يفتح النفس سبحان الله 😍

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