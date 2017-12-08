بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة حسناء تمارس اليوجا في النهر

متابعات(صدى):

تعرضت فتاة حسناء للسقوط بطريقة مروعة اثناء ممارستها رياضة اليوجا بطريق خشبي فوق أحد الأنهار .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول وهي تسقط في النهر ، بعد أدائها إحدى الحركات الصعبة، وانجرفت لمسافة 30 قدما بالأسفل، ولكنها نجت ولم تتعرض لأذى، بحسب مصادر مقربة منها .