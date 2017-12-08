بالفيديو .. أسباب ظاهرة التثدي عند الرجال

أماني الغامدي(صدى):

تحدث مشكلة التثدي لدى بعض الرجال، نتيجة خلل في هرموني الإستروجين والتستوستيرون، وتحدث للأولاد في مرحلة البلوغ أو كبار السن بسبب تغير في الهرمونات، مما يجعل الكثير من الرجال يشعرون بالحرج.

وقد تختفي هذه المشكلة وقد تستمر، ويمكن أن تحدث بطريقة متجانسة للثديين أو بطريقة شاذة لثدي واحد.

وأوضح دكتور التجميل جمال جمعة خلال لقاءه في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية أسباب حدوث التثدي لدي الرجال.

وفي حال استمرار هذه المشكلة فيوجد العديد من طرق لعلاجها، سواء بالتدخل الجراحي إما بإزالة الثدي بنسيجه الذهني بالمنظار أو عن طريق شفط النسيج الذهني.

كما يوجد علاج لا يحتاج تدخل جراحة، فقط بعض الأدوية تساعد على إعادة توازن هرمون الإستروجين والتستوستيرون في الجسم.