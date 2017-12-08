1643 معتقلًا فلسطينيًا في سجون نظام الأسد في سوريا

واس(صدى):

تشير الإحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد بلغ 1643 معتقلًا بينهم 106 إناث.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم أن عدد المعتقلين الحقيقي هو أكبر من ذلك حيث أن الرقم المعلن هو فقط لمن تمكنت المجموعة توثيق اعتقالهم حيث يصعب معرف الرقم الحقيقي في ظل تكتم أفرع الأمن التابعة للنظام عن أسماء المعتقلين لديها.

وجددت مجموعة العمل مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في دول العالم ممارسة الضغط على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونه ومعتقلاته والكشف عن مصير المفقودين منهم والالتزام بكافة الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بمنع الإخفاء القسري.