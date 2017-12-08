توقعات بعودة ” إدواردو ” إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري

نواف السالم(صدى):

أشارت المعطيات الأولية لعملية البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، بالرباط الصليبي، إلى إمكانية عودته قبل نهاية الموسم الجاري.

وبدأ ” إدواردو ” في السير على قدمه، على أن يخضع إلى برنامج تقوية العضلات في البرازيل الأسبوع المقبل.

وكانت مصادر كشفت عن غيابات فريق الهلال خلال مباراة الأحد القادم في مواجهة الفتح، والتي تضمنت عمر خريبين لعدم جاهزيته حتى الآن، و نيكولاس ميليسي، الذي أكدت الفحوصات غيابه 3 أسابيع عن الملاعب عقب تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، في مواجهة الأهلي الأخيرة.

كما أشارت المصادر إلى تغيب عبدالله الحافظ، وكارلوس إدواردو، إثر إجراؤه لعملية في الرباط الصليبي، قبل 10 أيام.