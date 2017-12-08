ياني يتغزل في المملكة وشعبها

أماني الغامدي(صدى):

انبهر المغني العالمي ياني، من تقدم المملكة في المجالات الثقافية والاجتماعية، وبثقافة شعبها وتطورها بشكل ملحوظ، وذلك خلال زيارته لإحياء حفل في جدة.

وقال ياني عبر تغريدة له على تويتر ” المملكة تحوي ثقافة مذهلة تسير في خضم تغيير عجيب بمعدل لا يصدق، الكثير من العقول المشرفة، رجالاً ونساء، صغارًا وكبارًا على حد سواء، من جميع المناحي، جميعهم يحبون بلدهم، ويمكنهم بل وسيساعدون في رفعة هذه الأمة واتخاذ مكانها الصحيح في العالم ” .

وذكر أن العازف الكلاسيكي العالمي ياني أحيا حفل ،مساء الخميس الماضي ، في جدة، بتنظيم هيئة الترفيه.