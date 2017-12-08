هزة أرضية مرتقبة تهدد الحياة في إسرائيل

فلسطين المحتلة(صدى):

تنبأت صحيفة إسرائيلية، بوقوع زلزال مدمر بإسرائيل، يؤدي إلى كارثة وفاة مئات الآلاف من الأشخاص، وتحطيم مئات الآلاف من المباني، وخاصة المباني القديمة.

ووفقًا للإحصائيات، فإن الزلزال سيقوم بتدمير 28 ألف مبنى، وإتلاف 290 ألف مبنى، ومقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة 8600 ألف إصابات خطيرة، و370 ألف إصابة طفيفة، وتشريد 170 شخصًا.

وعلق مدير لجنة التوجيه بالوزراء الإسرائيلية أمير ياهاف، على هذه النبوءة، قائلًا: ” أن تل أبيب ليست مستعدة للهزات الأرضية، وأن المعلومات المتوفرة في إسرائيل والعالم تشير إلى هزة أرضية قوية ستضرب البلاد، ولكن لا يمكن معرفة موعد وقوعها وشدتها، الأمر الذي يضع سكان البلاد في خطر حقيقي ” .