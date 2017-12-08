المرور: القوانين لا تسمح بتفويض المقيمين بقيادة السيارة

حمود العنزي(صدى):

قالت إدارة المرور، أن الضوابط لا تسمح بتفويض قيادة سيارة بين المقيمين إلا إذا كان المستفيد تحت كفالة مالك المركبة.

وأضافت ” أنه يجب على المفوض والمفوض له التسجيل في بوابة أبشر لإمكانية استكمال الإجراءات بسهولة ” وتابعت ” يشترط اختيار نوع التفويض وموافقة المفوض له على تفعيله ” .

وأكدت الإدارة على تطبيق غرامة تطويف رخصة القيادة بعد 60 يوما من تاريخ انتهائها، بالإضافة إلى أن انتهاء الفحص والتأمين على السيارة يعد مخالفة من الدرجة الثالثة تقدر بمبلغ 150 ريالًا كحدٍ أدنى، و 300 ريالًا كحدٍ أقصى.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى في تعلم قيادة السيارة هو 5 أيام، كما أن إجراء أي تعديل على هيكل السيارة دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة للأنظمة.