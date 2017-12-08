وزارة النقل تدرس ربط دائري الطائف بطريق الجنوب

عبد العزيز القثامي(صدى):

تدرس وزارة النقل ربط الجزء المنفذ من الطريق الدائري في الطائف مع طريق الجنوب، ريثما يُعاد طرح مشروع التقاطع العلوي الرابط بينهما، الذي سحب من المقاول لتعثره في التنفيذ، وذلك بعد أنهاء 4.5 كيلو من الجزء الرابط بين طريق الشفا وطريق الجنوب، وجاري العمل على تنفيذ 1.2 كم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مشاريع طرق محافظة الطائف قام بها وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي؛ حيث زار عددًا من المشاريع، ووقف على أداء المقاولين ونسب إنجازهم، وحثهم على الالتزام بالجدول الزمني المُعدّ لكل مشروع.

وشملت جولة المهندس العرقوبي مشروع توسعة ازدواج طريق عشيرة – المحاني (المرحلة الأولى)، كما وجه بفتح جزء من الطريق للحركة ؛تسهيلًا على أهالي عشيرة، وعدد من المراكز المجاورة لها، بالإضافة إلى سالكي الطريق الذي يستخدمه المتجه إلى منطقة المدينة.