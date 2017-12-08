الحريري: القوى اللبنانية عليها احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون العرب
شدد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، على أهمية التزام كل القوى اللبنانية بمبدأ النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، مضيفًا : ” سياسة النأي بالنفس يجب أن تتوازى مع جهود الحفاظ على وحدتنا واحترام الإجماع العربي “.
وأكد ” الحريري ” في كلمته خلال مؤتمر ” دعم لبنان ” في باريس، على أن استقرار لبنان أولوية لضمان استقرار المنطقة، مضيفًا : ” ألتزم شخصيًا بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية “.
وأشار ” الحريري ” إلى أنهم مستمرون في الاصلاحات السياسية؛ للتمهيد لخوض الانتخابات في العام المقبل، موضحًا أن لبنان بحاجة لاستقرار اقتصادي وسياسي وأمني.
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