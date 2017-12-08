الحريري: القوى اللبنانية عليها احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون العرب

بيروت(صدى):

شدد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، على أهمية التزام كل القوى اللبنانية بمبدأ النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، مضيفًا : ” سياسة النأي بالنفس يجب أن تتوازى مع جهود الحفاظ على وحدتنا واحترام الإجماع العربي “.

وأكد ” الحريري ” في كلمته خلال مؤتمر ” دعم لبنان ” في باريس، على أن استقرار لبنان أولوية لضمان استقرار المنطقة، مضيفًا : ” ألتزم شخصيًا بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية “.

وأشار ” الحريري ” إلى أنهم مستمرون في الاصلاحات السياسية؛ للتمهيد لخوض الانتخابات في العام المقبل، موضحًا أن لبنان بحاجة لاستقرار اقتصادي وسياسي وأمني.