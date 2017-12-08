” التجارة ” : الترخيص لـ23 شركة لتصديرالحديد و 9 للأسمنت

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار بالترخيص لـ23 شركة مصدرة للحديد، بالإضافة إلى 9 شركات لتصدير الأسمنت خلال العام الجاري، حيث بلغت صادرات الحديد من بداية 2017 بالتقريب 4.5 مليون طن، فيما بلغ إجمالي تصدير الإسمنت 995 ألف طن.

وتشترط الوزارة في منحها للترخيص أن يكون المصدر مصنعًا مرخصًا، ويقتصر التصدير على المنتجات المستوفية للقيمة المضافة المحلية، وأن تكون المنتجات وافية لاحتياجات السوق المحلي قبل تصديرها.

وأوضحت الوزارة أن سبب تصدير منتجات الحديد والإسمنت هو، وجود فائض من المخزون منها، مما أدى إلى توفرها بالأسواق المحلية، ولذلك يتم تصدير الفائض من المنتجات تماشيًا مع رؤية المملكة لعام 2030، لدعم الصادرات السعودية للمنافسة الخارجية.