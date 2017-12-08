لأول مرة..الملاعب الإنجليزية تستخدم التحكيم بالفيديو

ماجد محمد(صدى):

يتجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، لاستخدام تقنية التحكيم بالفيديو ، أو ما يعرف بحكم الفيديو المساعد ” في إى آر ” ، للمرة الأولى في البلاد.

واختار الاتحاد مباراة الدور الثالث من مسابقة الكأس بين برايتون وكريستال بالاس ، في 8 يناير المقبلة ، لاختبار هذه التقنية ، ومن ثم تحديد المباريات الأخرى ، التي سيختارها من أجل المزيد من الاختبارات.

وأشار الاتحاد إلى الحالات التي لن يلجأ فيها إلى حكم الفيديو المساعد وهي ” الأهداف وركلات الجزاء والبطاقة الحمراء المباشرة ، أو الخطأ في هوية اللاعب الذي حصل على إنذار أو بطاقة حمراء ” .