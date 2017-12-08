حارس حدود يتسبب في إجهاض امرأة سورية بسويسرا

برن(صدى):

أدانت المحكمة العسكرية أكبر مسئول في عناصر حرس الحدود ، لكونه تسبب في إجهاض أمرآة سورية وهى في شهرها السباع لعدم إنسانيته ورفضه تقديم أي مساعدة طبية لها، رغم صراخها واستغاثتها مما أدى إلى إجهاضها وموت الجنين وهي في شهرها السابع ،وأصيبت بنزيف وأذى جسدي .

أصدرت المحكمة على عنصر حرس الحدود حكما بستة أشهر وغرامة مع إيقاف التنفيذ ، بتهمة الإهمال ، وطالب إدعاء المجني عليها بالسجن سبع سنوات بتهمة القتل الغير متعمد وافتقار الإنسانية في التعامل مع المرأة .

ووقعت الحادثة عندما سافرت المرأة وزوجها من إيطاليا عبر سويسرا، في قطار متجه إلى باريس وقد أبعدوا من القطار . وفي فالورب في سويسرا وضعتهم السلطات في حافلة متجه إلى إيطاليا، في حراسة حرس الحدود ، وفي الطريق أصيبت المرأة بنزيف ولكن مسئول حرس الحدود تجاهلها تماما حتى لا يتأخر عن موعد إنهاء دوامه .