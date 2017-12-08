ماكرون: لا يجب تدخل الجماعات المسلحة اللبنانية في الأزمات

باريس(صدى):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن استقرار لبنان أساسي للمنطقة بأكملها، مشددًا على أهمية تجنب أي نزاعات جديدة والالتزام بالقرار 1701.

وأضاف ” ماكرون ” في كلمته خلال مؤتمر ” دعم لبنان ” المُقام في باريس، أنه لن يتم حل أزمة لبنان أو أي أزمة أخرى في المنطقة بالقرارات الأحادية.

وأكد الرئيس الفرنسي على أن لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي، مؤكدًا على أن لبنان ليس فقط صديق لفرنسا قائلًا: ” لبنان بلد تظهر فيه توازنات مختلفة في المنطقة ويُعدّ مثالاً للتعددية ” .

وشدد على أهمية احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الأزمات، مشيرًا إلى أهمية العمل على دعم الجيش اللبناني لأنه أساس استقرار لبنان.