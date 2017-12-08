وظائف شاغرة بشركات الراجحي و أسواق المرجان والاشد للمقاولات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر وظائف شاغرة للرجال، في ثلاث شركات بالقطاع الخاص، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة.

وقالت إن الوظائف متاحة بشركات: تكافل الراجحي – مجموعة الهبدان القابضة (أسواق المرجان السعودية) – شركة الاشد لتجارة والمقاولات.

وأوضحت أن الوظائف هي: معاين، ومستشار مبيعات، ومدير فرع، ونائب مدير فرع، ومسوق مواقع تواصل، ومدرب، ومدخل بيانات، وبائع، ومدقق داخلي، وإداري، وأمين صندوق كاشير، وحارس أمن.

وسيتم إجراء المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض- شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “ الضباب سابقا ” ، بداية من يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017م، في تمام الساعة 10 صباحًا؛ لمدة 3 أيام.

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 920004565.

رابط التقديم على طلب التوظيف: اضغط هنــــــــــا.