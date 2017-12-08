العراق تشن هجوما لاسترداد بادية الجزيرة

بغداد(صدى):

أطلقت القوات العراقية ، صباح اليوم الجمعة ، بالتعاون مع ميليشيات الحشد العربي ، عملية واسعة لاستعادة السيطرة على بادية الجزيرة ، في المناطق الممتدة بين نينوى والأنبار.

وأكد عبد الأمير رشيد يار الله ، قائد عمليات الجزيرة وأعالي الفرات ، هدف العملية استعادة السيطرة على بادية الجزيرة وأعالي الفرات.

وتشن القوات العراقية حاليا ، هجوما واسعا لتطهير الصحراء الغربية للبلاد مقربة من الحدود السورية ، وذلك لملاحقة آخر عناصر التنظيم المتطرف ، الذ خسر آخر بلدة مأهولة كانت خاضعة لسيطرته خلال 3 آسابيع ماضية.

ومن المتوقع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي ، هزيمته النهائية لتنظيمه المتطرف في العراق ، إثر هذه العمليات الهجومية.