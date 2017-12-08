” الصحة ” تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل بسبب الغبار والأتربة

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بعدم التعرض للغبار والأتربة اليوم.

وقامت الوزارة بتقديم بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين منها، تجنب الخروج من المنزل بقدر الإمكان، وغلق الأبواب والنوافذ بإحكام.

وشددت الوزارة في حالة الخروج من المنزل على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وحمل ” بخاخ الربو الاسعافي ” الموسع للشعب الهوائية.

يذكر أن، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها باستمرار الموجة الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.