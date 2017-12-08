تحذير.. رياح مثيرة للأتربة على مناطق عديدة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، من رياح مثيرة للأتربة المتسببة في شبه انعدام الرؤية على مناطق المدينة المنورة وتشمل ” ينبع ، العيص ” والأجزاء المجاورة ، إلى جانب منطقة تبوك وتشمل أملج والأجزاء المجاورة ، حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

كما وجه الدكتور خالد صالح الزعاج عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، تحذيرا لسالكي الطرق الرابطة بين المنطقة الشرقية ” بقيق ، الدمام ، الجبيل ، الحفر ” ، بوجود رياح مثيرة للأتربة على الطريق ، اليوم.