  • الجمعة 8

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تحذير.. رياح مثيرة للأتربة على مناطق عديدة بالمملكة

تحذير.. رياح مثيرة للأتربة على مناطق عديدة بالمملكة

تحذير.. رياح مثيرة للأتربة على مناطق عديدة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، من رياح مثيرة للأتربة المتسببة في شبه انعدام الرؤية على مناطق المدينة المنورة وتشمل ” ينبع ، العيص ” والأجزاء المجاورة ، إلى جانب منطقة تبوك وتشمل أملج والأجزاء المجاورة ، حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

كما وجه الدكتور خالد صالح الزعاج عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، تحذيرا لسالكي الطرق الرابطة بين المنطقة الشرقية ” بقيق ، الدمام ، الجبيل ، الحفر ” ، بوجود رياح مثيرة للأتربة على الطريق ، اليوم.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *