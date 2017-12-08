مقتل وإصابة ثلاثة باكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

إسلام آباد(صدى):

أعلنت باكستان عن مقتل إثنين من مواطنيها وإصابة إمرأة بجروح إثر نيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية استهدفت سكان محليين أثناء تشييعهم لجنازة في قريبة ” جهفري ” القريبة من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى مقتل اثنين من مشيعي الجنازة وإصابة إمرأة بجروح.

وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم ، حيث تم تدمير الموقع العسكري الهندي الذي أطلقت منه النيران.