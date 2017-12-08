ماذا تعني العلامة التجارية ” سامسونج “

حمود العنزي(صدى):

تطورت التكنولوجيا وتعددت استخداماتها يوما بعد يوم ، كالتلفاز والانترنت وجوالات وحواسب ، وتعد شركة سامسونج من أوائل الشركات التي تألقت في مجال التكنولوجيا ولكن ما معنى أسم الشركة ؟

سامسونج شركة كورية ويرمز إليها Hanja ، وتعني الضخامة والقوة ، فيتكون الاسم من جزئين سام – سونج وكل جزء وله معنى مختلف .

تعني كلمة سام الرقم 3 ، وسونج تعني نجوم ،فالاسم يعني الثلاث نجوم ، يذكر أن الشركة أثناء تأسيسها في ثلاثينات القرن الماضي وضعت ثلاث نجوم في شعار سامسونج ،عندما كانت نشاط تجاري صغير حتى أصبحت الآن من أكبر العلامات التجارية بالعالم .