فرنسا تحذر من استخدام الكيمياوي في سوريا

باريس(صدى):

عبر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إرتيابه حول إتلاف كل الأسلحة الكيمياوية، مؤكدًا دعمه لتشكيل لجنة جديدة للتحقق من الهجمات باستخدام مواد سامة بسوريا.

وناشد فرانسوا المجتمع الدولي بضرورة معاقبة، من يستخدم كيمياوي، ومواد سامة بدولة سوريا، وضرورة عمل الالية الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام الكيمياوي بها.

وأضاف في حسم، على المجتمع الدولي أن يسلط الضوء على استخدام الكيمياوي في سوريا، مشيرًا إلى ضرورة تأمين إتلاف ترسانة الأسلحة الكيمياوية في البلاد بالكامل.