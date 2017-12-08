الشيخ المنيع خلال زيارته للمتحف الوطني: ” ما أراه حلم “

عادل الحربي(صدى):

استقبل المتحف الوطني بالعاصمة الرياض ، أمس الخميس ، أعضاء هيئة كبار العلماء والمستشارون في الديوان الملكي ، الشيخ عبدالله المنيع ، الشيخ عبدالله المطلق ، الشيخ سعد الشثري.

وتجول المشايخ في المعرض ، للاطلاع على ما يحويه المعرض من قطع فريدة ونادرة تظهر البعد الحضاري والثقافي للمملكة ، برفقة رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان.

وأشاد المشايخ بمحتوى المعرض من آثار قديمة ، حيث أكد الشيخ المنيع أن ما رآه أشبه بالحلم نظرا لغرابته وفرادته.